Bloomberg: Киев отказался выплачивать 665 млн долларов долга по ВВП-варрантам

Как писал сайт KP.RU, 26 мая глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что госдолг Украины в апреле вырос практически на 5% до 180 миллиардов долларов. Депутат указал, что с января эта цифра неуклонно увеличивается. В период с января по апрель долг возрос на 8,4% в долларовом выражении, что составляет 13,9 миллиардов долларов. Он уточнил, что основная часть увеличения долга за эти четыре месяца связана с задолженностью перед ЕС, благодаря нескольким траншам, полученным Киевом в рамках различных программ.