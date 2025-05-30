Bloomberg: Киев отказался выплачивать 665 млн долларов долга по ВВП-варрантам

Украина пропускает платеж в размере 665 миллионов долларов по госдолгу, привязанному к экономическому росту, по так называемым ВВП-варрантам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Минфина республики.
«…В прошлом году договорилась с инвесторами об отмене кросс-дефолтного пункта между так называемыми ВВП-варрантами и ее обычными международными облигациями. Это защищает ее от сценария, при котором дефолт по одному инструменту переносится на другой долг», — отмечает издание.
В материале уточнили, что варранты, из которых Украина сейчас владеет 20%, вознаграждают инвесторов, когда реальный рост экономики превышает 3% в год, а платеж, подлежащий выплате 2 июня, связан с экономическим ростом в 2023 году.
В свою очередь Киев заявил, что мораторий на выплаты по облигациям, введенный в прошлом году, останется в силе до завершения реструктуризации этого долга.
Агентство подчеркнуло, что украинский кабмин и держатели гарантий ВВП провели в апреле переговоры об условиях реструктуризации долга на сумму 3,2 миллиарда долларов, связанного с ростом. При этом инвесторы были готовы реструктурировать только майский платеж, потребовав более 400 миллионов долларов наличными и конвертацию более 200 миллионов долларов в новые облигации, но на это Украина не согласилась.
Как писал сайт KP.RU, 26 мая глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что госдолг Украины в апреле вырос практически на 5% до 180 миллиардов долларов. Депутат указал, что с января эта цифра неуклонно увеличивается. В период с января по апрель долг возрос на 8,4% в долларовом выражении, что составляет 13,9 миллиардов долларов. Он уточнил, что основная часть увеличения долга за эти четыре месяца связана с задолженностью перед ЕС, благодаря нескольким траншам, полученным Киевом в рамках различных программ.