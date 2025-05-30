Разнесли в щепки: Минобороны показало удар ВС РФ четырьмя авиабомбами по ВСУ в ДНР

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю освободили 13 населённых пунктов. Кроме того, наши военные нанесли пять групповых и два массированных удара по украинским оборонным предприятиям, объектам военных авиабаз, штабу Сил специальных операций и авиации СБУ.