Трамп посоветовал Макрону и его жене выяснять отношения за закрытыми дверями

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рекомендовал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и его жене Брижит избегать выяснения отношений на публике.
Вопрос о том, какой «семейный совет» он бы дал Макрону после появления видеозаписи, на которой французскому лидеру фактически дает пощечину жена, был задан Трампу на пресс-конференции в Белом доме. «Убеждайтесь в том, что двери закрыты», — ответил глава американской администрации под смех присутствующих.
«Я говорил с ним, с ним все в порядке. Они хорошие люди. Я его знаю очень хорошо», — заявил далее Трамп. «Не в курсе, что там стряслось. Но я его знаю очень хорошо. С ними все в порядке», — добавил хозяин Белого дома.
Ранее американское информационное агентство Associated Press распространило видео прилета президента Франции во Вьетнам. На кадрах виден силуэт Макрона, все еще находящегося внутри самолета, в этот момент появляются руки его жены, хотя ее самой полностью не видно, она быстро подняла руку к лицу мужа, будто дав пощечину.
Французский телеканал BFM TV добавляет, что глава государства выглядел удивленным, но быстро повернулся, чтобы поприветствовать встречающих. После инцидента пара спустилась по трапу. Макрон, как обычно, протянул жене руку, но она проигнорировала ее и держалась за поручень.