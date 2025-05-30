Трамп посоветовал Макрону и его жене выяснять отношения за закрытыми дверями

«Я говорил с ним, с ним все в порядке. Они хорошие люди. Я его знаю очень хорошо», — заявил далее Трамп. «Не в курсе, что там стряслось. Но я его знаю очень хорошо. С ними все в порядке», — добавил хозяин Белого дома.