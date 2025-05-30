В МВД России отреагировали на скандальное высказывание депутата из ХМАО

В ведомстве напомнили юридической ответственности за подобные высказывания.
В Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации напомнили, что за публичные высказывания, подвергающие сомнению территориальную целостность страны, грозит юридическая ответственность. Так в ведомстве прокомментировали высказывания депутата думы ХМАО от КПРФ Халид Таги-Заде о причинах наплыва мигрантов в Югру.
«В связи с получившим распространение в СМИ заявлением о якобы “исторических землях” отдельных народов считаем необходимым обратить внимание на то, что за публичные высказывания, подвергающие сомнению территориальную целостность России, предусмотрена юридическая ответственность», — сообщается в telegram-канале ведомства. Оно опубликовано 30 мая.
Особенно отмечается, что в настоящее время усилен контроль за потоком мигрантов в страну. В частности, в ХМАО с начала 2025 года число иностранных граждан снизилось на 31,6% в сравнении с прошлым годом. Около 3,5 тысячи мигрантов ждет выдворение за пределы РФ.
Скандальное выступление югорского депутата состоялось 29 мая. После этого депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов предложил исключить Халида Таги-Заде из парламента ХМАО из-за его предположения о том, что мигранты-узбеки якобы могут возвращаться на историческую родину в Югру. Эти слова были сказаны Таги-Заде на заседании окружной думы, где он ссылался на сибирского хана Кучума и династию Шибанидов, что вызвало резкую реакцию коллег и общественности.