В МВД России отреагировали на скандальное высказывание депутата из ХМАО

Скандальное выступление югорского депутата состоялось 29 мая. После этого депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов предложил исключить Халида Таги-Заде из парламента ХМАО из-за его предположения о том, что мигранты-узбеки якобы могут возвращаться на историческую родину в Югру. Эти слова были сказаны Таги-Заде на заседании окружной думы, где он ссылался на сибирского хана Кучума и династию Шибанидов, что вызвало резкую реакцию коллег и общественности.