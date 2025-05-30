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Трамп неожиданно отреагировал на пощечину Макрону от его жены

Президент США Дональд Трамп отреагировал на пощечину французскому лидеру Эммануэлю Макрону от его жены.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на пощечину французскому лидеру Эммануэлю Макрону от его жены. Об этом хозяин Белого дома высказался в пятницу, отвечая на вопрос журналистов.

Трамп заявил, что нужно «держать дверь закрытой». Также американский лидер добавил, что ситуация была «хорошей», однако сейчас президент Франции и его жена в порядке.

Напомним, ранее в СМИ распространилось видео, где супруга Макрона Брижит бьет его по лицу во время визита во Вьетнам.

Ранее сам Макрон объяснил видео с пощечиной от своей жены дурачествами. Он также заявил об удивлении из-за того, что это стало «планетарной катастрофой», и отметил, что люди говорят много глупостей.