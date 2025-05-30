Трамп неожиданно отреагировал на пощечину Макрону от его жены

Президент США Дональд Трамп отреагировал на пощечину французскому лидеру Эммануэлю Макрону от его жены. Об этом хозяин Белого дома высказался в пятницу, отвечая на вопрос журналистов.
Трамп заявил, что нужно «держать дверь закрытой». Также американский лидер добавил, что ситуация была «хорошей», однако сейчас президент Франции и его жена в порядке.
Напомним, ранее в СМИ распространилось видео, где супруга Макрона Брижит бьет его по лицу во время визита во Вьетнам.
Ранее сам Макрон объяснил видео с пощечиной от своей жены дурачествами. Он также заявил об удивлении из-за того, что это стало «планетарной катастрофой», и отметил, что люди говорят много глупостей.