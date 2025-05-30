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ПВО, снаряды и боеприпасы: Киев попросил денег у принимающей мирные переговоры Турции

Министерство обороны Украины обратилось к Турции с просьбой об инвестициях в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил глава военного ведомства страны Рустем Умеров в соцсетях.

Источник: Life.ru

Сегодня в Киеве состоялась встреча Умерова с турецкой делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В ходе беседы украинская сторона представила гостям приоритетные направления, в которых Незалежная нуждается в поддержке.

«Инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, поставка техники и систем ПВО, боеприпасы для противовоздушной обороны, снаряды основных калибров, усиление наших дальнобойных возможностей», — перечислил Умеров.

Переговоры прошли на фоне продолжающихся попыток Киева заручиться поддержкой партнёров по линии поставок оружия.

Ранее Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить меморандум с официальной позицией Москвы. Киев, в свою очередь, подтвердил готовность к участию: глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что страна заинтересована в установлении перемирия — пусть даже временного — и хочет завершить конфликт уже в этом году.