ПВО, снаряды и боеприпасы: Киев попросил денег у принимающей мирные переговоры Турции

Ранее Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить меморандум с официальной позицией Москвы. Киев, в свою очередь, подтвердил готовность к участию: глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что страна заинтересована в установлении перемирия — пусть даже временного — и хочет завершить конфликт уже в этом году.