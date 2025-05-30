«С целью пустить под откос усилия по установлению мира европейские страны предприняли за последнее время целый ряд шагов, направленных на раскручивание спирали эскалации. Так, новый канцлер Германии Фридрих Мерц на днях заявил о снятии ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия со стороны Британии, Франции, Германии и Соединенных Штатов. Он даже уточнял, что это произошло несколько месяцев назад. Эксперты напрямую связали эти слова с поставками киевскому режиму ракет Taurus, которые тот выклянчивает с начала специальной военной операции», — сказал он.