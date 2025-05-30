Небензя: ФРГ окажется еще больше вовлечена в конфликт с Россией из-за поставок ракет Taurus

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия окажется еще больше вовлеченной в конфликт с Россией, если Украина будет заниматься якобы отверточной сборкой дальнобойных крылатых ракет Taurus, что даст Москве право рассматривать все опции для адекватного ответа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН по теме европейских попыток воспрепятствовать мирному процессу вокруг Украины, сообщает ТАСС.
Небензя: на время перемирия Запад должен прекратить поставки вооружений Украине.
«С целью пустить под откос усилия по установлению мира европейские страны предприняли за последнее время целый ряд шагов, направленных на раскручивание спирали эскалации. Так, новый канцлер Германии Фридрих Мерц на днях заявил о снятии ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия со стороны Британии, Франции, Германии и Соединенных Штатов. Он даже уточнял, что это произошло несколько месяцев назад. Эксперты напрямую связали эти слова с поставками киевскому режиму ракет Taurus, которые тот выклянчивает с начала специальной военной операции», — сказал он.
«Потом, правда, германский лидер попытался отыграть назад и начал высказываться в том духе, что Германия на самом деле поможет Украине самостоятельно наладить выпуск дальнобойных ракет. Разумеется, эти неуклюжие маневры никого не могут ввести в заблуждение, и отверточная сборка Taurus, как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия, таким образом, окажется еще больше вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недружественный шаг», — добавил Небензя.
Ранее Мерц заявил, что Германия снимает всякие ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники. 28 мая на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине канцлер ФРГ подтвердил, что при поставках оружия Киеву больше нет ограничений на дальность нанесения ударов по российской территории. -0-