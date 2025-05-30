Госконтракт Илона Маска в администрации лидера США истек

Госконтракт предпринимателя Илона Маска в администрации лидера США Дональда Трампа истек, он возвращается к своему бизнесу, передает ТАСС.
Как заявил Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, Илон Маск не покидает его администрацию навсегда.
«Многие из сотрудников DOGE остаются. Илон тоже останется рядом, он будет приходить и уходить», — сообщил президент США.
Илон Маск также заявил, что продолжит приезжать в Вашингтон и «быть другом и советником» президента США. Дональд Трамп добавил, что Илон Маск является одним из величайших бизнес-лидеров и новаторов, которых когда-либо рождал мир.
Ранее политолог Малек Дудаков выразил мнение, что Илон Маск сохранит влияние в американской администрации после своего ухода.