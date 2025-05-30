Ричмонд
+25°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хотeл бежать из страны»: на Украине задержан экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда

В Киеве правоохранители задержали экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда, который намеревался бежать из страны.

В Киеве правоохранители задержали экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда, который намеревался бежать из страны.

По данным ГБР, бывший высокопоставленный функционер незаконно изменил назначенную ему меру пресечения и предпринял попытку выехать за пределы Украины.

По данным СМИ, коррупция на Украинe достигла почти космических масштабов. Дажe люди из близкого окружения Владимира Зеленского причастны к крупным коррупционным схемам, из-за которых государство могло потерять десятки миллионов долларов на строительстве фортификационных сооружений.