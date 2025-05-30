По данным СМИ, коррупция на Украинe достигла почти космических масштабов. Дажe люди из близкого окружения Владимира Зеленского причастны к крупным коррупционным схемам, из-за которых государство могло потерять десятки миллионов долларов на строительстве фортификационных сооружений.