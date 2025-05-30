В российском посольстве раскритиковали планы Лондона в сфере ИИ, заявив, что они являются лишь предлогом для эскалации напряжённости в отношениях с РФ, основанной на вымышленной «российской угрозе». По мнению дипломатов, под видом развития ИИ Британия целенаправленно наращивает свой кибернаступательный потенциал, что, по их словам, доказывает её причастность к цифровой агрессии против нашей страны. Посольство предостерегает от опасных последствий такой политики, которая может привести к непредсказуемому ухудшению ситуации в области международной кибербезопасности.