Путин поручил предоставить участки жителям новых регионов РФ

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству и властям новых регионов РФ принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их нужд до 1 августа, следует из публикации на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с исполнительными органами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обеспечить принятие решений об отнесении к собственности названных субъектов РФ или муниципальной собственности муниципальных образований указанных субъектов РФ» — сообщается в перечне поручений.
Глава государства также поручил решить вопрос с отнесением к собственности земельных участков, предоставленных людям до 5 октября 2022 года и предназначенных для жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства, садоводства.
Ранее стало известно, что кабмин направит более 6 млрд рублей на пенсии для жителей новых регионов РФ.
В декабре прошлого года ГД приняла законопроект о включении в страховой пенсионный стаж граждан России период работы на Украине с 1991 года до начала спецоперации.