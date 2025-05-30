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Путин поручил предоставить участки жителям новых регионов РФ

Принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их собственных нужд необходимо до 1 августа.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству и властям новых регионов РФ принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их нужд до 1 августа, следует из публикации на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с исполнительными органами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обеспечить принятие решений об отнесении к собственности названных субъектов РФ или муниципальной собственности муниципальных образований указанных субъектов РФ» — сообщается в перечне поручений.

Глава государства также поручил решить вопрос с отнесением к собственности земельных участков, предоставленных людям до 5 октября 2022 года и предназначенных для жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства, садоводства.

Ранее стало известно, что кабмин направит более 6 млрд рублей на пенсии для жителей новых регионов РФ.

В декабре прошлого года ГД приняла законопроект о включении в страховой пенсионный стаж граждан России период работы на Украине с 1991 года до начала спецоперации.