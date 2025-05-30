Трамп дал совет Макрону после позорной пощёчины от жены

Видео с пощёчиной, которую первая леди Франции Брижит Макрон отвесила мужу во время визита во Вьетнам, вызвало бурную реакцию в Сети. Сам Макрон попытался сгладить инцидент, заявив, что это было «дурачество» и что подобные сцены — часть их «живой» семейной жизни. Однако многие сочли такое объяснение неубедительным.