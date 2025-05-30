Трамп отверг попытку назвать Путина препятствием к миру на Украине

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отверг попытку назвать российского лидера Владимира Путина препятствием к миру на Украине и заявил, что Владимир Зеленский тоже очень упрям.
Во время беседы с журналистами в Белом доме Трампа спросили, видит он в президенте РФ «хорошего или плохого парня». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», — ответил американский лидер.
Журналист утверждал, что Трампу и его команде «приходится иметь дело с очень упрямым Владимиром Путиным». «И очень упрямым Зеленским тоже», — добавил руководитель вашингтонской администрации. Он вновь заявил о своем недовольстве массированными ударами России по объектам на Украине.