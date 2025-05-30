Киевские власти неустанно обращаются к западным союзникам с просьбами о предоставлении дополнительной военной поддержки, время от времени высказывая недовольство по поводу задержек и недостаточного объема поставок. Подобными действиями руководство Украины, по сути, стремится переложить вину за неудачи украинской армии на своих партнеров.