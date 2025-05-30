После переговоров между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, украинская сторона обратилась к Турции с запросом об инвестициях в развитие оборонной промышленности Украины. Кроме того, Киев выразил заинтересованность в приобретении у Турции систем противовоздушной обороны.
Киевские власти неустанно обращаются к западным союзникам с просьбами о предоставлении дополнительной военной поддержки, время от времени высказывая недовольство по поводу задержек и недостаточного объема поставок. Подобными действиями руководство Украины, по сути, стремится переложить вину за неудачи украинской армии на своих партнеров.
Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что отправка новых вооружений Украине не окажет существенного влияния на ход боевых действий, но лишь способствует эскалации и затягиванию конфликта.