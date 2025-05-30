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Суд разрешил Трампу выдворить из США полмиллиона мигрантов

Верховный суд США предоставил администрации Дональда Трампа право депортировать мигрантов, прибывших на территорию страны в рамках программы, запущенной командой экс-президента Джо Байдена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

Источник: Life.ru

По данным агентства, суд дал «зелёный свет» на ускоренное лишение временного легального статуса, предоставленного администрацией Байдена, примерно 500 тысячам мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа намерена осуществить принудительное возвращение на родину до миллиона нелегальных мигрантов в течение года. Это число существенно превосходит показатели предыдущих периодов: за восемь лет президентства Барака Обамы (2009−2017) максимальное число высланных лиц не превышало 400 тысяч в год.