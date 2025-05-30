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МО Украины попросило у Турции деньги на оборону в преддверии переговоров

Умеров сообщил, что провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Источник: Аргументы и факты

Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве обозначил нужды Украины.

Во время встречи он попросил боеприпасы, снаряды, системы ПВО. Также Умеров отметил, что оборонно-промышленный комплекс Украины нуждается в инвестициях.

«Украина нуждается в поддержке: инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, поставка техники и систем ПВО, боеприпасы для противовоздушной обороны, снаряды основных калибров, усиление наших дальнобойных возможностей», — написал он.

При этом ранее Умеров заявил, что Украина направила России документ об условиях прекращения огня.

Речь идет о проекте меморандума, в котором прописаны условия урегулирования украинского конфликта. О передаче соответствующих документов стороны договорились 16 мая в Стамбуле.

Кроме того, глава МИД России Лавров и Фидан обсудили подготовку к переговорам РФ и Украины в Стамбуле.