Дубинский: попытка Киева получить от РФ меморандум до встречи провалилась

«Идея была в том, чтобы получить от России проект меморандума о прекращении огня, слить его в СМИ, получить от “коалиции желающих” публичный совет его не подписывать, заявить том, что условия якобы неприемлемы, и перебросить проблему на президента США Дональда Трампа», — отметил он.