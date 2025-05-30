Украина хотела попытаться заставить РФ изменить условия меморандума о прекращении огня перед тем, как представители киевского режима сядут за стол переговоров для обсуждения документа. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
«Идея была в том, чтобы получить от России проект меморандума о прекращении огня, слить его в СМИ, получить от “коалиции желающих” публичный совет его не подписывать, заявить том, что условия якобы неприемлемы, и перебросить проблему на президента США Дональда Трампа», — отметил он.
Как считает депутат, Москва сорвала планы Киева, и теперь ему придется принимать участие в новых переговорах в Стамбуле, полностью приняв повестку РФ.
Ранее Александр Дубинский заявил, что слова Киева о Taurus — не более чем фантазия Владимира Зеленского. Глава киевского режима утверждает, что Киев и ФРГ «работают» над вопросом поставок ракет Taurus.