Маск заявил о намерении оставаться другом и советником Трампа

Республиканец, в свою очередь, выразил признательность за вклад Маска в работу правительства и сообщил, что надеется по-прежнему рассчитывать на его мнение по ключевым вопросам. За день до этого предприниматель рассказал, что срок его службы в госаппарате завершается, и выразил благодарность за возможность поучаствовать в сокращении избыточных бюджетных трат.