Эрдоган позвонил Зеленскому перед переговорами РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским в преддверии нового раунда переговоров между Россией и Украиной, сообщила канцелярия турецкого лидера.
В ходе разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения мира.
«Эрдоган заявил, что Турция выступает за продолжение переговоров между делегациями двух стран, начавшихся в Стамбуле, и что приятно, что обмен пленными, согласованный на переговорах в Стамбуле, был осуществлен в короткие сроки», — говорится в заявлении.
Глава Турции выразил мнение, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться во время второго раунда переговоров, проложит путь к миру.
Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве обозначил нужды Украины.
Во время встречи он попросил боеприпасы, снаряды, системы ПВО.