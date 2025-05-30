Эрдоган позвонил Зеленскому перед переговорами РФ и Украины

«Эрдоган заявил, что Турция выступает за продолжение переговоров между делегациями двух стран, начавшихся в Стамбуле, и что приятно, что обмен пленными, согласованный на переговорах в Стамбуле, был осуществлен в короткие сроки», — говорится в заявлении.