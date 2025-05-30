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Эрдоган позвонил Зеленскому перед переговорами РФ и Украины

Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира.

Источник: Аргументы и факты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским в преддверии нового раунда переговоров между Россией и Украиной, сообщила канцелярия турецкого лидера.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения мира.

«Эрдоган заявил, что Турция выступает за продолжение переговоров между делегациями двух стран, начавшихся в Стамбуле, и что приятно, что обмен пленными, согласованный на переговорах в Стамбуле, был осуществлен в короткие сроки», — говорится в заявлении.

Глава Турции выразил мнение, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться во время второго раунда переговоров, проложит путь к миру.

Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве обозначил нужды Украины.

Во время встречи он попросил боеприпасы, снаряды, системы ПВО.