Трампа шокировали новости об ответных ударах России по Украине

Президент США Дональд Трамп высказался об ответных ударах России по Украине. Глава Белого дома заявил, что был удивлен новостям об этом.
Трамп подчеркнул, что не любит сюрпризы. Также он отметил, что ответные удары, в том числе по Киеву, были нанесены в тот момент, когда переговоры по урегулированию конфликта казались близкими к завершению.
По словам американского лидера, проблему «уже почти решили», и вдруг «начались обстрелы».
Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что он увидел то, чего не ожидал, и его это очень разочаровало.
Также президент США снова выразил надежду на скорое завершение боевых действий между Россией и Украиной.
Ранее Трамп отреагировал на пощечину французскому лидеру Эммануэлю Макрону от его жены. Политик заявил, что нужно «держать дверь закрытой».