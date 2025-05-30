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Трамп отверг попытку назвать Путина препятствием к миру с Киевом

Трамп заявил, что Владимир Зеленский очень упрям.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп отверг попытку назвать главу России Владимира Путина препятствием к миру в рамках украинского конфликта на встрече с журналистами в Белом доме.

Трамп, отвечая на вопрос о том, видит ли он в президенте России хорошего или плохого парня, сказал, что знает Путина очень хорошо.

«Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», — отметил Трамп.

Американский лидер добавил, что считает Владимира Зеленского очень упрямым.

Ранее британский экс-дипломат Ян Прауд заявил, что Владимир Зеленский новыми просьбами выделить Киеву финансирование показал несерьезность своего отношения к призывам Соединенных Штатов урегулировать конфликт.

По словам аналитика, Украина уже просит больше средств на продолжение боевых действий в 2026-м году.