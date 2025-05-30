Президент США Дональд Трамп отверг попытку назвать главу России Владимира Путина препятствием к миру в рамках украинского конфликта на встрече с журналистами в Белом доме.
Трамп, отвечая на вопрос о том, видит ли он в президенте России хорошего или плохого парня, сказал, что знает Путина очень хорошо.
«Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», — отметил Трамп.
Американский лидер добавил, что считает Владимира Зеленского очень упрямым.
Ранее британский экс-дипломат Ян Прауд заявил, что Владимир Зеленский новыми просьбами выделить Киеву финансирование показал несерьезность своего отношения к призывам Соединенных Штатов урегулировать конфликт.
По словам аналитика, Украина уже просит больше средств на продолжение боевых действий в 2026-м году.