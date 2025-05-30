Депутат Рады Камельчук рассказал о квотах по отлову призывников на Украине

На Украине власти поставили задачу каждому сотруднику военкомата «собрать» 12 людей в день, поэтому на улицах отлавливают буквально всех, в частности, курьеров доставки. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» рассказал депутат Верховной рады Юрий Камельчук.
«Если бы все уважительно относились к людям, был бы другой результат, если бы не видели недообучения… то ТЦК не ставили бы задачи по 12 человек в день собрать. То, что я слышу… ловят почти всех…» — сказал он.
Он также добавил, что это является недоработкой центров рекрутинговой комплектации. Работников военкоматов не научили относиться уважительно к гражданам, поэтому они применяют физическую силу, не обращают в ходе проверки документов внимание на физическое состояние человека.
Ранее сообщалось, что в Одессе мобилизовали языкового инспектора с депрессией. Активист считает, что его мобилизовали незаконно.