Израиль обвинил Макрона в «крестовом походе» против еврейского государства

После призывов французского лидера Эмманюэля Макрона к европейским странам занять более жесткую позицию по отношению к Израилю в случае ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, Израиль обвинил его в «крестовом походе» против еврейского государства. Об этом сообщает Guardian.