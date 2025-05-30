Израиль обвинил Макрона в «крестовом походе» против еврейского государства

После призывов французского лидера Эмманюэля Макрона к европейским странам занять более жесткую позицию по отношению к Израилю в случае ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, Израиль обвинил его в «крестовом походе» против еврейского государства. Об этом сообщает Guardian.
В израильском МИД подчеркнули, что никакой гуманитарной блокады не существует.
«Но вместо того, чтобы оказывать давление на террористов-джихадистов, Макрон хочет вознаградить их палестинским государством. Без сомнения, его национальным днем будет 7 октября», — цитирует издание заявление ведомства.
Во время своего официального визита в Сингапур президент Франции отметил, что признание палестинского государства при определенных условиях является не только моральным обязательством, но и политической необходимостью.
Макрон также добавил, что ужесточение позиции подразумевало бы отказ от презумпции соблюдения прав человека.
Ранее французский лидер призвал создать коалицию Индии, Европы и стран Азии.