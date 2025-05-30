Трамп заявил, что США могут вскоре заключить сделку с Ираном

«Они бы предпочли заключить сделку. И, думаю, это может произойти в не столь отдаленном будущем», — сказал он во время пресс-конференции в Белом доме, проведенной вместе с возвращающимся в частный сектор куратором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илоном Маском. Трамп прокомментировал перспективы достижения соглашения между Ираном и США. -0-