Guardian: система ПРО «Золотой купол» будет готова позже, чем сообщил Трамп

Новая американская система противоракетной обороны «Золотой купол» не будет готова к применению к концу президентского срока Дональда Трампа, несмотря на его обещания, пише Guardian со ссылкой на осведомленные источники.
Глава США ранее заявил, что система будет включать наземные, космические и морские системы.
«“Золотой купол” Трампа не будет готов до конца его срока, несмотря на его прогноз о том, что он будет завершен в ближайшие три года», — отметил источник.
Разработанный Пентагоном план предполагает, что система будет готова к концу 2028 года. При этом источник добавил, что к этому времени «Золотой купол» будет готов лишь для демонстрации — не для применения.
Ранее Трамп заявил, что Канада получит «Золотой купол» бесплатно, если станет частью США.
Он уточнил, что подключение к системе будет стоить 61 миллиард долларов.