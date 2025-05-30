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Guardian: система ПРО «Золотой купол» будет готова позже, чем сообщил Трамп

Согласно плану, разработанному Пентагоном, в лучшем случае «Золотой купол» будет готов к концу 2028 года.

Источник: Аргументы и факты

Новая американская система противоракетной обороны «Золотой купол» не будет готова к применению к концу президентского срока Дональда Трампа, несмотря на его обещания, пише Guardian со ссылкой на осведомленные источники.

Глава США ранее заявил, что система будет включать наземные, космические и морские системы.

«“Золотой купол” Трампа не будет готов до конца его срока, несмотря на его прогноз о том, что он будет завершен в ближайшие три года», — отметил источник.

Разработанный Пентагоном план предполагает, что система будет готова к концу 2028 года. При этом источник добавил, что к этому времени «Золотой купол» будет готов лишь для демонстрации — не для применения.

Ранее Трамп заявил, что Канада получит «Золотой купол» бесплатно, если станет частью США.

Он уточнил, что подключение к системе будет стоить 61 миллиард долларов.