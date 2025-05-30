Группа дронов сопровождала патрульное судно ФРГ, следившее за кораблем из России

По версии издания, беспилотники были российскими, но каких-либо доказательств этому не приводит. Более того соответствующие сведения были переданы властям Бельгии, которые досмотрели российское судно, но не обнаружили признаков использования дронов. При этом и проверка экипажа также не выявила ничего подозрительного.