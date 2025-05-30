Группа дронов сопровождала патрульное судно ФРГ, следившее за кораблем из России

Группа неизвестных беспилотных летательных аппаратов сопровождала полицейское патрульное судно Германии, которое наблюдало за грузовым кораблем из России. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.
В публикации уточнили, что инцидент произошел 17 мая вскоре после полуночи, когда патрульный корабль «BP 81 Potsdam» вел наблюдение за направлявшимся в Бельгию российским грузовым судном недалеко от острова Боркум в Северном море.
«Федеральная полиция насчитала семь беспилотников, которые сопровождали как грузовое судно, так и патрульное судно в течение почти трех часов», — отметила газета.
По версии издания, беспилотники были российскими, но каких-либо доказательств этому не приводит. Более того соответствующие сведения были переданы властям Бельгии, которые досмотрели российское судно, но не обнаружили признаков использования дронов. При этом и проверка экипажа также не выявила ничего подозрительного.
Как писал сайт KP.RU, ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада меняют свою нормативно-правовую базу, чтобы получить возможность досматривать в международных водах перевозящие грузы в интересах России суда. По его словам, западные страны ведут политику создания военной напряженности на Балтике, а также оказывают санкционное давление на Россию, чтобы затруднить Москве организацию международных морских перевозок.