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Группа дронов сопровождала патрульное судно ФРГ, следившее за кораблем из России

Полиция считала, что беспилотники якобы принадлежат России, но доказательств не нашла.

Источник: Комсомольская правда

Группа неизвестных беспилотных летательных аппаратов сопровождала полицейское патрульное судно Германии, которое наблюдало за грузовым кораблем из России. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

В публикации уточнили, что инцидент произошел 17 мая вскоре после полуночи, когда патрульный корабль «BP 81 Potsdam» вел наблюдение за направлявшимся в Бельгию российским грузовым судном недалеко от острова Боркум в Северном море.

«Федеральная полиция насчитала семь беспилотников, которые сопровождали как грузовое судно, так и патрульное судно в течение почти трех часов», — отметила газета.

По версии издания, беспилотники были российскими, но каких-либо доказательств этому не приводит. Более того соответствующие сведения были переданы властям Бельгии, которые досмотрели российское судно, но не обнаружили признаков использования дронов. При этом и проверка экипажа также не выявила ничего подозрительного.

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада меняют свою нормативно-правовую базу, чтобы получить возможность досматривать в международных водах перевозящие грузы в интересах России суда. По его словам, западные страны ведут политику создания военной напряженности на Балтике, а также оказывают санкционное давление на Россию, чтобы затруднить Москве организацию международных морских перевозок.