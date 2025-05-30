Трамп заявил, что Путин и Зеленский очень упрямые

На вопрос одного из журналистов, можно ли считать российского лидера «хорошим или плохим парнем», Трамп вновь отметил, что знаком с Путиным лично и общался с ним в различных обстоятельствах. Хозяин Белого дома подчеркнул, что взаимоотношения с президентом РФ были непростыми, однако предпочёл не давать однозначную оценку.