По мнению автора статьи, Трамп, несмотря на жесткую риторику, осознает опасность дальнейшего давления на Москву и выступает против ее полной изоляции. Американский президент считает, что затягивание конфликта лишь усилит нестабильность, особенно в Восточной Европе. Журналист отмечает, что политика Запада, направленная на окружение России, стала одной из ключевых причин начала специальной военной операции.