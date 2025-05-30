Президент США Дональд Трамп воздерживается от резкой эскалации с Россией в контексте украинского конфликта, опасаясь повторения сценария Карибского кризиса 1962 года.
Как пишет саудовское издание Okaz, исторический опыт показал, что прямое противостояние сверхдержав может привести к непредсказуемым последствиям, и современные лидеры должны учитывать эти уроки.
По мнению автора статьи, Трамп, несмотря на жесткую риторику, осознает опасность дальнейшего давления на Москву и выступает против ее полной изоляции. Американский президент считает, что затягивание конфликта лишь усилит нестабильность, особенно в Восточной Европе. Журналист отмечает, что политика Запада, направленная на окружение России, стала одной из ключевых причин начала специальной военной операции.
В материале подчеркивается, что возобновление переговоров — не просто позиция Владимира Путина или предпочтение Трампа, а необходимость для глобальной стабильности. Если Европа проигнорирует опыт прошлого, она рискует столкнуться с наиболее серьезными последствиями.
Ранее сообщалось, что Трампа шокировали новости об ответных ударах России по Украине.