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Эрдоган надеется на встречу Путина и Зеленского

В Анкаре надеются на скорую встречу президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

В Анкаре надеются на скорую встречу президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Такое заявление в ходе телефонного разговора с Зеленским сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в пятницу, 30 мая, допустил возможность принятия Анкарой саммита с участием глав четырех стран. В нем могут принять участие президент Турции Реджем Тайип Эрдоган, президент США Дональд Трамп, президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

«В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, региональные и глобальные события. Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями проведение переговоров на уровне лидеров пойдет на пользу мирному процессу», — сообщила канцелярия Эрдогана.

Отметим, что второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом запланирован на 2 июня.

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