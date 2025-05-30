Эрдоган надеется на встречу Путина и Зеленского

«В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, региональные и глобальные события. Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями проведение переговоров на уровне лидеров пойдет на пользу мирному процессу», — сообщила канцелярия Эрдогана.