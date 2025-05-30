Трамп ответил репортеру, который назвал Путина «упрямым»

Президент США Дональд Трамп в пятницу поправил журналиста, назвавшего российского лидера Владимира Путина «упрямым», заметив, что считает Владимира Зеленского «тоже очень упрямым».
Когда старший корреспондент телеканала Fox News по Белому дому Питер Дуси задавал вопрос об урегулировании на Украине, он употребил формулировку «вам и вашей команде приходится работать с очень упрямым Владимиром Путиным». На это Трамп ответил: «Зеленский тоже очень упрямый».
Говоря о Путине, Трамп добавил, что знает его очень хорошо, и «через многое с ним прошел», потому что сообщения о вмешательстве России (в американские выборы 2016 года — ред.) были признаны полным обманом.
Он призвал газеты New York Times и Washington Post вернуть Пулитцеровские премии, полученные за материалы о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы. В настоящее время в США идет судебный процесс по иску Трампа к этим изданиям. На текущей неделе суд отклонил ходатайство совета Пулитцеровской премии о прекращении дела.
На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года осуществляли наблюдение за сотрудниками штаба республиканца. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года вел расследование по «российскому делу», не обнаружил доказательств «сговора», в существовании которого отрицали как в Кремле, так и в администрации Трампа.
В мае 2023 года был обнародован доклад американского специального прокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведсообщество не располагали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как указывалось, у ФБР отсутствовала информация о том, что кто-либо из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм пришел к выводу, что ФБР никогда не следовало инициировать полномасштабного расследования связей между предвыборным штабом Трампа и Россией и что спецслужба использовала «сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию» для запуска расследования.
Россия неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя якобы имевшее место российское вмешательство в выборы в разных странах, заявлял, что никаких подтверждающих это фактов не существует.