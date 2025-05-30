Трамп ответил репортеру, который назвал Путина «упрямым»

В мае 2023 года был обнародован доклад американского специального прокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведсообщество не располагали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как указывалось, у ФБР отсутствовала информация о том, что кто-либо из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм пришел к выводу, что ФБР никогда не следовало инициировать полномасштабного расследования связей между предвыборным штабом Трампа и Россией и что спецслужба использовала «сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию» для запуска расследования.