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Эрдоган выразил надежду, что второй раунд переговоров в Стамбуле заложит успех к миру

Эрдоган также заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил надежду, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров по Украине в Стамбуле, заложит основу на пути к миру. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора, передает ТАСС.

«Президент Эрдоган заявил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, запланированных к проведению в Стамбуле, заложит камни на пути к миру и что участие обеих стран с сильными делегациями во встрече станет важным для продолжения динамики, достигнутой на пути к миру», — говорится в тексте заявления.

Эрдоган также заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.

Президент республики выразил надежду на скорое проведение по итогам мирных переговоров по Украине в Стамбуле встречи лидеров.

«Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями РФ и Украины необходимо без промедления провести встречу на уровне лидеров и что это пойдет на пользу мирному процессу», — говорится в сообщении. −0-