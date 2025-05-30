Эрдоган выразил надежду, что второй раунд переговоров в Стамбуле заложит успех к миру

«Президент Эрдоган заявил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, запланированных к проведению в Стамбуле, заложит камни на пути к миру и что участие обеих стран с сильными делегациями во встрече станет важным для продолжения динамики, достигнутой на пути к миру», — говорится в тексте заявления.