Трамп назвал Путина и Зеленского упрямыми

Президент Украины Владимир Зеленский является «очень упрямым». Об этом в пятницу. 30 мая, высказался американский лидер Дональд Трамп.
Когда журналист от телеканала Fox News задавал ему вопрос об урегулировании украинского конфликта, он применил формулировку «вам и вашей команде приходится работать с очень упрямым президентом РФ Владимиром Путиным». В ответ глава Белого дома парировал.
— Зеленский тоже очень упрямый, — заявил Трамп.
Он добавил, что знает российского лидера «очень хорошо» и «через многое» с ним прошел, передает РИА Новости.
Дональд Трамп также сказал, что разочарован и шокирован действиями России, которая «запускает ракеты по Киеву» во время проведения переговоров касательно урегулирования кризиса на Украине.
27 мая глава США заявил, что Владимир Путин «играет с огнем», и подчеркнул, что с РФ могли бы произойти «очень плохие вещи», если бы не персональные усилия главы Белого дома.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что позицию Вашингтона и лично Трампа, который стремится в скором времени достичь урегулирования конфликта на Украине, можно понять.