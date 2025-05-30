ВС РФ сбили в ДНР воздушный ретранслятор ВСУ

Бойцы ВС РФ сбили в районе населенного пункта Отрадное в Донецкой Народной Республике (ДНР) воздушный ретранслятор ВСУ DJI Matrice 30 с антеннами для FPV. Об этом РИА Новости рассказал командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29 Гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным «Фил».
«Вообще ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 БПЛА ВСУ с антеннами для FPV и поразили его. Три дня спокойствия без “фпвишек” противника получили», — рассказал «Фил».
Отмечается, что такой воздушный ретранслятор увеличивает дальность применения дронов-камикадзе ВСУ.
Боец добавил, что крайний выход группы оказался достаточно продуктивным. За неделю военные поразили множество различных целей противника.
При этом сейчас подразделение поставило перед собой задачу перехватить разведывательный дрон ВСУ самолетного типа под названием «Лелека».
Ранее сообщалось, что при атаке украинского FPV-дрон на курское село пострадал пенсионер.