В Северном море неизвестные БПЛА несколько часов сопровождали немецкий полицейский катер

В Северном море произошел необычный инцидент с участием немецкого полицейского судна и группы беспилотников. Как сообщает издание Spiegel, в ночь на 17 мая патрульный корабль «BP 81 Potsdam» сопровождал российское грузовое судно, следовавшее в Бельгию, когда появились семь неизвестных дронов. Беспилотники сопровождали оба судна почти три часа в районе к северу от острова Боркум.
«Федеральная полиция насчитала семь беспилотников, которые сопровождали как грузовое судно, так и патрульное судно в течение почти трех часов», — написал Spiegel.
Издание предположило российское происхождение дронов, однако никаких подтверждений этой версии представлено не было. Более того, бельгийские власти после досмотра российского судна не обнаружили ни признаков использования беспилотников, ни каких-либо нарушений со стороны экипажа.
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