В Северном море неизвестные БПЛА несколько часов сопровождали немецкий полицейский катер

В Северном море произошел необычный инцидент с участием немецкого полицейского судна и группы беспилотников. Как сообщает издание Spiegel, в ночь на 17 мая патрульный корабль «BP 81 Potsdam» сопровождал российское грузовое судно, следовавшее в Бельгию, когда появились семь неизвестных дронов. Беспилотники сопровождали оба судна почти три часа в районе к северу от острова Боркум.