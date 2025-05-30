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Трамп выразил недоумение в связи с ударами РФ по украинским городам

Президент США Дональд Трамп заявил о своём удивлении в связи с новостями об ответных ударах России по территории Украины. По словам американского лидера, данные события произошли в момент, когда переговоры по урегулированию конфликта, казалось, близились к завершению. Республиканец подчеркнул, что не любит неожиданности.

Источник: Life.ru

«Я был очень удивлён, что во время переговоров, которые, как мне казалось, могли скоро закончиться, по таким городам как Киев были выпущены ракеты. Я увидел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и это меня очень разочаровало», — сообщил хозяин Белого дома журналистам.

Президент Соединённых Штатов также выразил надежду на скорейшее прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что не рассматривает президента РФ Владимира Путина как единственное препятствие для достижения мира на Украине. Во время общения с прессой в Белом доме, он отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский также проявляет несговорчивость в переговорном процессе. Он добавил, что обе стороны конфликта проявляют нежелание идти на компромиссы.