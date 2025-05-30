Трамп выразил недоумение в связи с ударами РФ по украинским городам

«Я был очень удивлён, что во время переговоров, которые, как мне казалось, могли скоро закончиться, по таким городам как Киев были выпущены ракеты. Я увидел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и это меня очень разочаровало», — сообщил хозяин Белого дома журналистам.
Президент Соединённых Штатов также выразил надежду на скорейшее прекращение боевых действий между Россией и Украиной.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что не рассматривает президента РФ Владимира Путина как единственное препятствие для достижения мира на Украине. Во время общения с прессой в Белом доме, он отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский также проявляет несговорчивость в переговорном процессе. Он добавил, что обе стороны конфликта проявляют нежелание идти на компромиссы.