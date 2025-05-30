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СМИ: Израильские ВС ударили по объектам в районе сирийского города Джебла

Ранее арабские СМИ информировали о том, что в сирийских провинциях Латакия и Тартус были слышны звуки взрывов.

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские ВС нанесли удар по объектам в районе города Джебла в провинции Латакия, расположенной на северо-западе Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Al Watan.

По сведениям издания, подвергшиеся атаке цели находятся в деревне Зама близ Джеблы. Информация о деталях инцидента, а также последствиях нападения уточняется.

Ранее арабские СМИ информировали о том, что в сирийских провинциях Латакия и Тартус были слышны звуки взрывов.

По меньшей мере один мирный житель погиб в результате израильских налетов по району города Джебла, расположенного в провинции Латакия на северо-западе Сирии. Об этом сообщил телеканал Syria TV.-0-