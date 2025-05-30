Небензя: Москву не устроит ситуация, которая позволит Киеву «перевести дух»

Россия принципиально готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, но при условии остановки поставок странами Запада вооружений киевскому режиму и прекращения мобилизации на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат выступил на созванном Россией заседании Совета Безопасности по вопросу о европейских попытках воспрепятствовать мирному процессу вокруг Украины.
«В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня», — подчеркнул он.
По словам дипломата, такое решение могло бы позволить выйти на решение первопричин конфликта. Однако для достижения этого необходимы встречные шаги со стороны оппонентов, считает Небензя.
Он напомнил, что Россия неоднократно выражала озабоченность по поводу поставок оружия киевскому режиму. Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что в случае установления режима прекращения огня Запад должен прекратить поставки новых вооружений Украине, а Киев обязан остановить мобилизацию в этот период.