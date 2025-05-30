Небензя: Москву не устроит ситуация, которая позволит Киеву «перевести дух»

Он напомнил, что Россия неоднократно выражала озабоченность по поводу поставок оружия киевскому режиму. Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что в случае установления режима прекращения огня Запад должен прекратить поставки новых вооружений Украине, а Киев обязан остановить мобилизацию в этот период.