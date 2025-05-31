В это же время украинские власти Сумской области призывают жителей приграничных районов немедленно эвакуироваться. Глава администрации Олег Григоров заявляет, что это трудное, но необходимое решение. Особенно трудным оно окажется после того, как переселенцы благодаря киевскому режиму в лучшем случае будут жить в мобильных городках, которые слабо приспособлены для быта, а в худшем — останутся на улице.