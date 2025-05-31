Украина отказалась выплатить инвесторам $665 млн по госдолгу

Речь идёт о так называемых ВВП-варрантах — долговых инструментах, по которым выплаты зависят от роста экономики. Согласно условиям этих бумаг, эмитированных в 2015 году в рамках реструктуризации долга, Киев обязан перечислять средства держателям варрантов, если рост ВВП превышает 3% в год. По итогам 2023 года это условие было выполнено.