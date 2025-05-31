Илон Маск получил от Трампа золотой ключ

Однако несколько американских СМИ выяснили, что аналогичный ключ можно свободно приобрести на одной из онлайн-торговых площадок за $8000. Несмотря на это, Трамп высоко оценил вклад Маска в работу DOGE, заявив, что будет и дальше прислушиваться к его советам. Сам миллиардер подтвердил, что останется неофициальным советником президента.