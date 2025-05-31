Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ФРГ поставлять Украине дальнобойное вооружение, а также наладить его производство на украинской территории. После встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине Мерц отметил, что министры обороны двух стран намерены тесно сотрудничать в этой области.