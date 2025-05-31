Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий: Поставки Taurus Украине приведут к чудовищной войне в Европе

Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о серьёзной угрозе для Европы в случае поставок немецких ракет Taurus Украине. По его мнению, такой шаг может спровоцировать «чудовищную» войну. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Life.ru

«Здравые же германские политики не хотят втягивания Германии в совершенно бездумную и совершенно чудовищную войну на Украине. Именно такая война ожидает Европу в случае, если Германия начнёт поставку Taurus киевскому режиму», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ФРГ поставлять Украине дальнобойное вооружение, а также наладить его производство на украинской территории. После встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине Мерц отметил, что министры обороны двух стран намерены тесно сотрудничать в этой области.