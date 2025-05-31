Украина отказалась выплачивать $665 млн по госдолгу из-за риска дефолта

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Украины отказалось выплачивать сумму в размере более $665 млн по государственным деривативам из-за риска дефолта. Об этом передает РИА Новости.
«Согласно расчетам, по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025-го, составляет $665 453 507,6. В то же время Украина напомнила владельцам государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться действующим до завершения процесса их реструктуризации», — говорится в заявлении.
В августе 2024 года власти изъяли положение о кросс-дефолте. Это означает, что отсрочка выплат по государственным деривативам не приводит к нарушению обязательств по внешним государственным займам. В таких условиях не должна появляться угроза для финансовой стабильности страны.
Минфин Украины ранее заверил, что диалог и конструктивные переговоры с инвесторами — собственниками ВВП облигаций госдолга (ВВП-варрантов) продолжаются.
В ведомстве считают, что умеренный рост ВВП страны в 2023 году оценивают как хрупкое восстановление после почти 30-процентного падения. Там заверили, что рассмотрят все доступные варианты и продолжат переговоры с держателями государственных бумаг.
Местные СМИ в конце апреля сообщали, что украинские власти провели переговоры с инвесторами, владеющими 30% ВВП-варрантов. Они хотели реконструировать госдолг в $2,6 млрд, но добиться этого им не удалось. Обсуждения продолжаются. -0-