Украина отказалась выплачивать $665 млн по госдолгу из-за риска дефолта

«Согласно расчетам, по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025-го, составляет $665 453 507,6. В то же время Украина напомнила владельцам государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться действующим до завершения процесса их реструктуризации», — говорится в заявлении.