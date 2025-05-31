Беспилотники сопровождали немецкий патрульный корабль в Северном море

Ранее в районе Мозамбика обстреляли калининградское научное судно «Атлантида», участвующее в крупной африканской экспедиции. По предварительной информации, атака на исследователей велась с двух сторон. В связи с произошедшим учёные были вынуждены прервать экспедицию и остановиться в Мапуту.