Венгерский министр предсказал Евросоюзу исчезновение по примеру Атлантиды

Европейский союз, который отступил от своих традиционных христианских ценностей и от истинной свободы слова и толерантности, рискует исчезнуть, как Атлантида. Такое заявление сделал министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока.
«Утраченный суверенитет, исчезнувшие нации, оставленные ценности не вернутся. Тогда наши внуки будут слушать рассказы о когда-то существовавшей Европе так же, как мы слушаем рассказы о затонувшей Атлантиде», — сказал Бока на конференции консервативных политических действий в Будапеште.
По словам министра, в странах ЕС сейчас идет борьба между патриотическим направлением, отстаивающем в Европе суверенные нации и христианские ценности и федерализмом, который нацелен на усиление централизации Евросоюза и расширение полномочий Брюсселя.
«Сегодня патриоты и федералисты борются за душу Европы. Перед нами эти два пути. Нет середины, нет хорошего компромисса. Нельзя просто так немного отказаться от суверенитета, он либо есть, либо его нет», — пояснил министр.
Также Бока добавил, что Еврокомиссия устраивает процессы против Венгрия, обвиняя страну в коррупции и нарушении принципа верховенства права. Коллективный ЕС идет на это из-за того, что власти Венгрии указывают на юридические нарушения со стороны самого Брюсселя.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан назвал «экономическим самоубийством» возможное вступление Украины в ЕС.