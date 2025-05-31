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«Не будет»: Небензя сделал резкое заявление о переговорах с Украиной

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва не даст Украине возможность перевооружиться под видом договоренностей о прекращении огня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Источник: AP 2024

«На это вы можете не рассчитывать. Повторения “Минска” не будет», — сказал он.

Представитель России также подчеркнул, что устранение первопричин украинского конфликта имеют принципиальную важность для урегулирования этого вопроса «раз и навсегда».

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.

Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.

Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.

Обмен пленными уже завершился.