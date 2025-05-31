Западные страны должны выбрать между открытой русофобией и конструктивным диалогом с Россией, поскольку повторение сценария Минских соглашений или жестов доброй воли более невозможно. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат высказался на созванном Россией заседании Совета Безопасности по вопросу о европейских попытках помешать мирному процессу вокруг Украины.
«Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать. Повторения “Минска” не будет», — заявил постпред на заседании СБ ООН.
Он также сообщил, что Россия принципиально готова рассмотреть возможность введения режима прекращения огня, но при условии остановки поставок западными странами вооружений киевскому режиму и прекращения мобилизации на Украине.
По словам дипломата, такое решение могло бы позволить подойти к решению первопричин конфликта. Однако для реализации этого необходимы встречные шаги со стороны западных партнеров, подчеркнул Небензя.
Он напомнил, что Россия неоднократно выражала обеспокоенность в связи с поставками оружия киевскому режиму. Постоянный представитель РФ при ООН указал, что при установлении режима прекращения огня Запад обязан прекратить поставки новых вооружений Украине, а Киев должен остановить мобилизацию в этот период.