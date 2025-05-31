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Небензя: Повторения Минских соглашений не будет

Западные страны должны выбрать между открытой русофобией и конструктивным диалогом с Россией, поскольку повторения сценария Минских соглашений или жестов доброй воли больше не произойдет.

Западные страны должны выбрать между открытой русофобией и конструктивным диалогом с Россией, поскольку повторение сценария Минских соглашений или жестов доброй воли более невозможно. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат высказался на созванном Россией заседании Совета Безопасности по вопросу о европейских попытках помешать мирному процессу вокруг Украины.

«Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать. Повторения “Минска” не будет», — заявил постпред на заседании СБ ООН.

Он также сообщил, что Россия принципиально готова рассмотреть возможность введения режима прекращения огня, но при условии остановки поставок западными странами вооружений киевскому режиму и прекращения мобилизации на Украине.

По словам дипломата, такое решение могло бы позволить подойти к решению первопричин конфликта. Однако для реализации этого необходимы встречные шаги со стороны западных партнеров, подчеркнул Небензя.

Он напомнил, что Россия неоднократно выражала обеспокоенность в связи с поставками оружия киевскому режиму. Постоянный представитель РФ при ООН указал, что при установлении режима прекращения огня Запад обязан прекратить поставки новых вооружений Украине, а Киев должен остановить мобилизацию в этот период.