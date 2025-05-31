Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином и уладить торговые разногласия

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители США и Китая ведут переговоры об организации телефонной беседы между американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином с целью обсуждения лидерами торговых вопросов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Как указали собеседники телеканала, «Белый дом считает потенциальный разговор необходимым следующим шагом для возобновления торговых переговоров».
«Если почитать все заявление, я был очень корректен, я помог им, потому что у них возникли серьезные проблемы из-за остановки огромного бизнеса. Но я уверен, что поговорю с председателем Си, и, надеюсь, мы сможем уладить этот вопрос», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Пекин якобы нарушает торговые договоренности с Вашингтоном. В ответ на это посольство КНР в Вашингтоне призвало администрацию США немедленно прекратить дискриминационные действия в отношении Пекина и вместе отстаивать достигнутые в ходе переговоров в Женеве договоренности в сфере торговли.
Переговоры по торгово-экономическим вопросам между США и КНР прошли в Швейцарии 10−11 мая. По их итогам стороны сообщили о взаимном сокращении пошлин с 14 мая 2025 года. −0-