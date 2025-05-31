Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином и уладить торговые разногласия

«Если почитать все заявление, я был очень корректен, я помог им, потому что у них возникли серьезные проблемы из-за остановки огромного бизнеса. Но я уверен, что поговорю с председателем Си, и, надеюсь, мы сможем уладить этот вопрос», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.