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Автопром США может остановить производство из-за дефицита китайских магнитов

Автомобильная промышленность США столкнулась с потенциальным кризисом из-за возможного дефицита редкоземельных магнитов, поставляемых из Китая.

Автомобильная промышленность США столкнулась с потенциальным кризисом из-за возможного дефицита редкоземельных магнитов, поставляемых из Китая. Как сообщает Reuters, ведущие отраслевые объединения направили президенту Дональду Трампу обращение с предупреждением о рисках для производства.

Согласно заявлению Альянса автомобильных инноваций (AAI) и Ассоциации производителей двигателей и оборудования (MEMA), нехватка этих критически важных компонентов может нарушить выпуск ключевых автомобильных систем. Под угрозой оказалось производство автоматических коробок передач, электродвигателей, систем безопасности и других важнейших узлов современных транспортных средств.

Отраслевые эксперты прогнозируют, что дефицит поставок может привести к сокращению или даже полной остановке производственных линий.

Ранее сообщалось, что Илон Маск получил от Трампа золотой ключ.