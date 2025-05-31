Автопром США может остановить производство из-за дефицита китайских магнитов

Автомобильная промышленность США столкнулась с потенциальным кризисом из-за возможного дефицита редкоземельных магнитов, поставляемых из Китая. Как сообщает Reuters, ведущие отраслевые объединения направили президенту Дональду Трампу обращение с предупреждением о рисках для производства.
Согласно заявлению Альянса автомобильных инноваций (AAI) и Ассоциации производителей двигателей и оборудования (MEMA), нехватка этих критически важных компонентов может нарушить выпуск ключевых автомобильных систем. Под угрозой оказалось производство автоматических коробок передач, электродвигателей, систем безопасности и других важнейших узлов современных транспортных средств.
Отраслевые эксперты прогнозируют, что дефицит поставок может привести к сокращению или даже полной остановке производственных линий.
Ранее сообщалось, что Илон Маск получил от Трампа золотой ключ.