Автопром США может остановить производство из-за дефицита китайских магнитов

Согласно заявлению Альянса автомобильных инноваций (AAI) и Ассоциации производителей двигателей и оборудования (MEMA), нехватка этих критически важных компонентов может нарушить выпуск ключевых автомобильных систем. Под угрозой оказалось производство автоматических коробок передач, электродвигателей, систем безопасности и других важнейших узлов современных транспортных средств.