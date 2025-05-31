«Президент Польши Дуда объясняет, почему поляки считают радикальных украинских националистов (широко прославляемых как герои на Украине) нацистами и военными преступниками. Однако он не объясняет, почему он даёт этим самым безумцам и нацистам танки, истребители и ракеты», — написал журналист.