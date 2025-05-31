Политика канцлера Германии Фридриха Мерца по поставкам украинской армии дальнобойных ракет Taurus может привести к прямому столкновению Берлина с Москвой. Как пишет Berliner Zeitung, такие действия канцлера отличаются отсутствием стратегического видения и несут серьезные риски эскалации.
Издание обращает внимание на потенциально опасные последствия применения немецкого оружия. В случае поражения стратегически важных для России целей, Берлин может оказаться вовлеченным в прямой конфликт с Москвой.
«Легкомыслие, с которым Мерц сделал свое заявление, просто шокирует», — написал автор.
Напомним, что постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя предупредил об ответе в случае удара по России немецкой ракетой Taurus.
Ранее эксперт объяснил, почему Украина не в состоянии самостоятельно производить ракеты Taurus.