Политика канцлера Германии Фридриха Мерца по поставкам украинской армии дальнобойных ракет Taurus может привести к прямому столкновению Берлина с Москвой. Как пишет Berliner Zeitung, такие действия канцлера отличаются отсутствием стратегического видения и несут серьезные риски эскалации.